Кайо Борральо рассказал о переговорах с Исраэлем Адесаньей

Пятый номер рейтинга среднего веса UFC может подраться противв феврале на 312-м номерном турнире в Австралии.

«Я хочу драться с "Иззи" на UFC 312. Мы ведем переговоры с UFC, но пока ничего не подтверждено. Но это тот бой, который мы хотим. Я думаю, что этот бой имеет смысл. Адесанья уже дрался со всеми парнями из первой пятерки. Только со мной и Нассурдином Имавовым он не дрался. Я очень уважаю "Иззи". Я хочу драться с лучшими в мире, и я считаю его легендой, одним из лучших в мире. Я хочу испытать себя в бою с ним. Он был великим чемпионом»

Борральо в предыдущем поединке одержал победу единогласным решением судей над Джаредом Канонниром. В UFC бразилец выиграл все 7 боев с момента своего дебюта.