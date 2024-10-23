ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илия ТопурияТитульный бой Топурии с Холлоуэем, возвращение Чимаева и Анкалаева. Анонс карда UFC 308
    Все новости спорта

    Кайо Борральо рассказал о переговорах с Исраэлем Адесаньей

    Бои ММА UFC Исраэль Адесанья Джаред Каннонир
    Пятый номер рейтинга среднего веса UFC Кайо Борральо может подраться против Исраэля Адесаньи в феврале на 312-м номерном турнире в Австралии.

    Кайо Борральо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кайо Борральо

    «Я хочу драться с "Иззи" на UFC 312. Мы ведем переговоры с UFC, но пока ничего не подтверждено. Но это тот бой, который мы хотим. Я думаю, что этот бой имеет смысл. Адесанья уже дрался со всеми парнями из первой пятерки. Только со мной и Нассурдином Имавовым он не дрался. Я очень уважаю "Иззи". Я хочу драться с лучшими в мире, и я считаю его легендой, одним из лучших в мире. Я хочу испытать себя в бою с ним. Он был великим чемпионом»

    Борральо в предыдущем поединке одержал победу единогласным решением судей над Джаредом Канонниром. В UFC бразилец выиграл все 7 боев с момента своего дебюта.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поединок порадует высокой результативностью
  • «Барселона» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Ливерпуль» быстро обуздает «быков»
  • «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Забивать будут все!
  • «Манчестер Сити» — «Спарта» Прага. Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.23
  • Экспресс дня 23 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Спарта Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Фенербахче — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рома — Динамо Киев
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры