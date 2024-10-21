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    Кроуфорд: Цзю недооценил Муртазалиева и уже думал о других бойцах

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Теренс Кроуфорд Тим Цзю
    Первый в истории абсолютный чемпион мира по боксу в двух дивизионах Теренс Кроуфорд рассказал, почему Тим Цзю проиграл Бахраму Муртазалиеву досрочно за 3 раунда.

    Теренс Кроуфорд
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    Теренс Кроуфорд

    «Тим думал, что это будет легко. Он недооценил этого парня и беспокоился о других бойцах»

    Бой стал демонстрацией силы Муртазалиева, который трижды отправил Цзю в нокдаун во втором раунде. Затем он снова отправил его в нокдаун в третьем раунде, после чего секунданты Тима выбросили полотенце. Результат стал явным отражением доминирования Муртазалиева на ринге.

    Кроуфорд подчеркнул, что, хотя Цзю выглядел в хорошей физической форме, ему не хватало навыков в защите и мобильности, необходимых для противостояния такому агрессивному бойцу.

    Теренс также выразил недовольство тем, что Цзю дали дополнительное время, так как, по его мнению, это могло повлиять на результат.

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