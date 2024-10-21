Кроуфорд: Цзю недооценил Муртазалиева и уже думал о других бойцах

Первый в истории абсолютный чемпион мира по боксу в двух дивизионах рассказал , почемупроигралдосрочно за 3 раунда.

«Тим думал, что это будет легко. Он недооценил этого парня и беспокоился о других бойцах»

Бой стал демонстрацией силы Муртазалиева, который трижды отправил Цзю в нокдаун во втором раунде. Затем он снова отправил его в нокдаун в третьем раунде, после чего секунданты Тима выбросили полотенце. Результат стал явным отражением доминирования Муртазалиева на ринге.

Кроуфорд подчеркнул, что, хотя Цзю выглядел в хорошей физической форме, ему не хватало навыков в защите и мобильности, необходимых для противостояния такому агрессивному бойцу.

Теренс также выразил недовольство тем, что Цзю дали дополнительное время, так как, по его мнению, это могло повлиять на результат.