Сайборг одолела Пачеко по очкам и стала чемпионкой PFL

В рамках со-главного события вечера на турнире PFL в женском полулегком весе состоялся титульный поединок с участием

Их встреча продлилась все 5 раундов. Сайборг одержала победу единогласным решением судей и стала чемпионкой PFL. Ранее Крис была обладательницей титулов в Bellator и UFC.

Сейчас 39-летняя бразильянка идет на серии из семи выигранных поединков кряду. Всего в активе Сайборг 27 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах.

Пачеко впервые уступила за 11 поединков. Ранее она была победительницей двух кряду Гран-при PFL в женском полулегком весе. Всего у Лариссы 23 победы и 5 поражений в карьере.