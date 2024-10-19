Мокаев и Росас проведут поединок по грэпплингу 25 октября на ADXC 6

Бывший представитель топ-10 наилегчайшего дивизиона UFC, ныне выступающий в организации BRAVE, проведет очередной поединок на турнире по грэпплингу ADXC 6 25 октября.

Его соперником станет восходящая звезда UFC в легчайшей весовой категории Рауль Росас. Их поединок назначен главным событием вечера.

Изначально вместо них турнир должна была возглавить битва Умара Нурмагомедова и бывшего чемпиона Bellator Эдуардо Дантаса, однако встреча отменилась.

Напомним, что Мокаев в последний раз выступал на турнире UFC 304 в Манчестере летом этого года. Тогда он одолел единогласным решением судей Манеля Капа. Росас ранее по очкам победил Аори Кюиленга.