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    Мокаев и Росас проведут поединок по грэпплингу 25 октября на ADXC 6

    Бои ММА UFC Мухаммад Мокаев Сборная России Bellator Умар Нурмагомедов
    Бывший представитель топ-10 наилегчайшего дивизиона UFC Мухаммад Мокаев, ныне выступающий в организации BRAVE, проведет очередной поединок на турнире по грэпплингу ADXC 6 25 октября.

    Мухаммад Мокаев
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    Мухаммад Мокаев

    Его соперником станет восходящая звезда UFC в легчайшей весовой категории Рауль Росас. Их поединок назначен главным событием вечера.

    Изначально вместо них турнир должна была возглавить битва Умара Нурмагомедова и бывшего чемпиона Bellator Эдуардо Дантаса, однако встреча отменилась.

    Напомним, что Мокаев в последний раз выступал на турнире UFC 304 в Манчестере летом этого года. Тогда он одолел единогласным решением судей Манеля Капа. Росас ранее по очкам победил Аори Кюиленга.

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