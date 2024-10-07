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    Карим АдейемиТрансферный дайджест. 1 — 7 октября
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    Фьюри назвал самого сильного соперника в своей карьере, и это не Усик

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Александр Усик Деонтей Уайлдер
    Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри не считает Александра Усика самым опасным соперником в своей карьере.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «Я должен назвать Уайлдера. Когда я дрался с Уайлдером, он был в расцвете сил, его было трудно победить, и он был потрясающим боксером. Одна ошибка — и все кончено в любом раунде, будь то первый или 12-й. Примерно с 2007 года у нас с Уайлдером предварительно был первый договор.

    Мы встретились в Шеффилде на одном из боксерских поединков на пятом канале, и говорили, что в будущем у нас будет хороший бой за чемпионский титул. Он всегда был моей целью, я привык смотреть на него и говорить: вау. Я видел, как он бьет людей, у них тряслись ноги, и они лежали без сознания на полу»

    Фьюри и Уайлдер провели друг с другом 3 поединка. Их первый бой закончился вничью. В двух остальных встречах досрочно победил Тайсон Фьюри.

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