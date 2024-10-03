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    Адесанья: Перейра останется чемпионом, потому что Раунтри не борется

    Бои ММА UFC Алекс Перейра Исраэль Адесанья
    Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья считает, что Халил Раунтри проиграет Алексу Перейре в титульном бою в полутяжелом дивизионе из-за нежелания бороться в своих поединках.

    Исраэль Адесанья
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    Исраэль Адесанья

    «Просто так, наобум, я бы выбрал Перейру победителем из-за его динамики. Думаю, он останется чемпионом, потому Раунтри не борется. Халил любит боксировать, он никогда не пытался провести тейкдаун. Я единственный, кто когда-либо бросал Перейре вызов и по-настоящему дрался с ним в UFC, ведь все остальные его боятся. Раунтри победит только грязно или же если сможет случайно поймать его. Но с Перейрой это очень сложно, потому что, Раунтри с его ударной техникой может не дотянуться до Алекса»

    Раунтри занимает восьмую строчку в рейтинге полутяжелого веса UFC. В преддверии боя с Перейрой он одержал 5 побед подряд.

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