Хирн: Джошуа прямо сейчас может стать претендентом, ждем боя Усик-Фьюри

Спортивный промоутер считает , чтополучит еще один титульный бой сили, несмотря на поражение нокаутом от

«Нам нужно принять очень простое решение. Если Джошуа физически готов к поединку, который предлагает его превосходительство Турки Аль-Шейх, мы проведем матч-реванш с Даниэлем Дюбуа. Если Энтони не готов, тогда мы подождем боя Тайсона Фьюри против Александра Усика. Суть в том, что у Энтони снова есть шанс завоевать титул чемпиона мира в тяжелом весе. Прямо сейчас он может стать претендентом на пояс»

На данный момент Дюбуа принадлежит пояс IBF в тяжелом весе. Усик владеет поясами WBC, WBA и WBO, которые он будет защищать против Фьюри в реванше в декабре.