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    Хирн: Джошуа прямо сейчас может стать претендентом, ждем боя Усик-Фьюри

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Александр Усик Тайсон Фьюри
    Спортивный промоутер Эдди Хирн считает, что Энтони Джошуа получит еще один титульный бой с Тайсоном Фьюри или Александром Усиком, несмотря на поражение нокаутом от Даниэля Дюбуа.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Нам нужно принять очень простое решение. Если Джошуа физически готов к поединку, который предлагает его превосходительство Турки Аль-Шейх, мы проведем матч-реванш с Даниэлем Дюбуа. Если Энтони не готов, тогда мы подождем боя Тайсона Фьюри против Александра Усика. Суть в том, что у Энтони снова есть шанс завоевать титул чемпиона мира в тяжелом весе. Прямо сейчас он может стать претендентом на пояс»

    На данный момент Дюбуа принадлежит пояс IBF в тяжелом весе. Усик владеет поясами WBC, WBA и WBO, которые он будет защищать против Фьюри в реванше в декабре.

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