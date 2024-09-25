Уайлдер может стать следующим соперником Джошуа

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBCнаиболее вероятный следующий оппонент для бывшего обладателя титулов IBF, WBA и WBO

«Эй-Джей» свой последний поединок проиграл нокаутом в пятом раунде против Даниэля Дюбуа. Между бойцами также есть опция матч-реванша.

Но по словам Эдди Хирна, промоутера Энтони Джошуа, вероятность поединка против Уайлдера наиболее высока. Деонтей свой предыдущий бой также проиграл нокаутом.

1 июня на турнире в Саудовской Аравии он уступил досрочно бывшему временному чемпиону WBO Чжану Чжилэю. До него Уайлдер проиграл единогласным решением судей Джозефу Паркеру.