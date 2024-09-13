Двалишвили об Умаре Нурмагомедове: Я буду доминировать над ним в бою

Первый номер рейтинга в легчайшем дивизионе UFC уверен , что одержит легкую победу надв потенциальном поединке.

«Во-первых, у меня есть жесткий соперник: Шон О'Мэлли. Я сосредоточен на нем. После того, как я выиграю у него, с кем бы UFC ни захотел, чтобы я дрался, я буду драться. Я никогда не выбираю своего следующего соперника. Если моим следующим соперником будет Умар Нурмагомедов, это прекрасно. Я и моя команда, мы будем работать и тренироваться. Думаю, этот бой дастся мне легко. Этот бой не проблема для меня. Я буду доминировать над ним»

Умар Нурмагомедов занимает вторую позицию в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. Дагестанец в своей карьере не потерпел ни единого поражения. Ранее он победил единогласным решением Кори Сэндхагена.