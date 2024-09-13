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    Двалишвили об Умаре Нурмагомедове: Я буду доминировать над ним в бою

    Бои ММА UFC Сборная России Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли Умар Нурмагомедов
    Первый номер рейтинга в легчайшем дивизионе UFC Мераб Двалишвили уверен, что одержит легкую победу над Умаром Нурмагомедовым в потенциальном поединке.

    Мераб Двалишвили
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    Мераб Двалишвили

    «Во-первых, у меня есть жесткий соперник: Шон О'Мэлли. Я сосредоточен на нем. После того, как я выиграю у него, с кем бы UFC ни захотел, чтобы я дрался, я буду драться. Я никогда не выбираю своего следующего соперника. Если моим следующим соперником будет Умар Нурмагомедов, это прекрасно. Я и моя команда, мы будем работать и тренироваться. Думаю, этот бой дастся мне легко. Этот бой не проблема для меня. Я буду доминировать над ним»

    Умар Нурмагомедов занимает вторую позицию в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. Дагестанец в своей карьере не потерпел ни единого поражения. Ранее он победил единогласным решением Кори Сэндхагена.

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