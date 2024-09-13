Райан Гарсия хочет подраться с Теофимо Лопесом в апреле 2025-го

Райан Гарсия Фото: globallookpress.com
«Райан Гарсия против Теофимо Лопеса. Мое возвращение состоится в апреле следующего года. Давай сделаем так, чтобы это произошло, Тео»
Гарсия в своем предыдущем поединке одолел решением большинства Девина Хэйни в титульном бою в первом полусреднем весе за пояс WBC. Однако Райан провалил допинг-тест и результат встречи был отменен.
Теофимо Лопес в 2024-м одержал 2 победы. В феврале он одолел единогласным решением судей Джамейна Ортиса, а в июне аналогичным образом выиграл у Стива Клаггетта.