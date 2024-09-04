Двалишвили назвал Фигередо более достойным претендентом, чем Нурмагомедова

Первый номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC объяснил , почемузаслужил бой за пояс больше

«Фигередо победил одного бывшего чемпиона в этой весовой категории и бывшего претендента на титул. И он победил Роба Фонта. Сам Фигередо бывший чемпион, у него громкое имя, и он заслуживает этого. Умар победил только Кори Сэндхагена из топ-15, только одного парня он победил из топ-15. И почему он заслуживает боя за пояс. Я не думаю, что он заслуживает драться за пояс, это просто мое мнение»

Умар Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. Ранее в карьере россиянин выиграл все 18 поединков в смешанных единоборствах.