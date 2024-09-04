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    Двалишвили назвал Фигередо более достойным претендентом, чем Нурмагомедова

    Бои ММА UFC Сборная России Дейвесон Фигередо Мераб Двалишвили Умар Нурмагомедов
    Первый номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили объяснил, почему Дейвисон Фигередо заслужил бой за пояс больше Умара Нурмагомедова.

    Дейвисон Фигередо (слева)
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    Дейвисон Фигередо (слева)

    «Фигередо победил одного бывшего чемпиона в этой весовой категории и бывшего претендента на титул. И он победил Роба Фонта. Сам Фигередо бывший чемпион, у него громкое имя, и он заслуживает этого. Умар победил только Кори Сэндхагена из топ-15, только одного парня он победил из топ-15. И почему он заслуживает боя за пояс. Я не думаю, что он заслуживает драться за пояс, это просто мое мнение»

    Умар Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. Ранее в карьере россиянин выиграл все 18 поединков в смешанных единоборствах.

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