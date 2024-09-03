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    Сепеда может подраться со Стивенсоном после его боя с Кординой

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Эдди Хирн Шакур Стивенсон
    Спортивный промоутер Эдди Хирн сообщил, что действующий чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон может провести бой с Уильямом Сепедой в случае победы над Джо Кординой.

    Шакур Стивенсон
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    Шакур Стивенсон

    «На данный момент очень простой план на два боя — Джо Кордина и Уильям Сепеда. В Саудовской Аравии уже разработали план сделки на два боя, но Сепеда также договорился о ноябрьских боях. Для нас это было неожиданностью, потому что мы хотели сразу ринуться в этот бой после Кордины. Если Шакур победит Кордину, то бой с Сепедой состоится в 2025 году. Я думаю, что Шакур — суперзвезда, и 12 октября ему предстоит большой бой. Кордина топовый боец, переходящий в легкий вес, и ему там будет комфортно. Он отличный тактик, очень умелый. На самом деле, это большой поединок»

    Уильям Сепеда на данный момент занимает первую строчку в рейтинге боксеров-легковесов по всем четырем версиям. Как и Стивенсон, он еще никому не проигрывал в профессиональной карьере.

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