Сепеда может подраться со Стивенсоном после его боя с Кординой

Спортивный промоутер сообщил , что действующий чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBCможет провести бой св случае победы над

«На данный момент очень простой план на два боя — Джо Кордина и Уильям Сепеда. В Саудовской Аравии уже разработали план сделки на два боя, но Сепеда также договорился о ноябрьских боях. Для нас это было неожиданностью, потому что мы хотели сразу ринуться в этот бой после Кордины. Если Шакур победит Кордину, то бой с Сепедой состоится в 2025 году. Я думаю, что Шакур — суперзвезда, и 12 октября ему предстоит большой бой. Кордина топовый боец, переходящий в легкий вес, и ему там будет комфортно. Он отличный тактик, очень умелый. На самом деле, это большой поединок»

Уильям Сепеда на данный момент занимает первую строчку в рейтинге боксеров-легковесов по всем четырем версиям. Как и Стивенсон, он еще никому не проигрывал в профессиональной карьере.