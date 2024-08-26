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    Борральо: Стрикленд победит Дю Плесси, ведь он выигрывал у него в первом бою

    Бои ММА UFC Шон Стрикланд Джаред Каннонир
    Топовый боец среднего дивизиона UFC Кайо Борральо ожидает, что Шон Стрикленд победит Дрикуса Дю Плесси в реванше в титульном противостоянии.

    Кайо Борральо
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    Кайо Борральо

    «Я добился вижу Шона Стрикленда победителем во втором бою с Дрикусом, возможно, потому что, по моему мнению, Стрикленд выиграл первый бой у него. Вероятно, он мог сделать немного больше для победы том поединке. ММА — это безумие. Я всегда ставлю против Дрикуса, и он всегда выигрывает. Пусть эти парни прикончат друг друга, и я буду следующим, кто поборется за титул UFC среднем весе»

    Борральо сейчас идет в UFC на серии из семи побед кряду. В последнем поединке он одолел единогласным решением судей бывшего претендента на титул, ныне пятого номера рейтинга средневесов Джареда Каноннира.

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