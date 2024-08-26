Борральо: Стрикленд победит Дю Плесси, ведь он выигрывал у него в первом бою

Топовый боец среднего дивизиона UFC ожидает , чтопобедитв реванше в титульном противостоянии.

«Я добился вижу Шона Стрикленда победителем во втором бою с Дрикусом, возможно, потому что, по моему мнению, Стрикленд выиграл первый бой у него. Вероятно, он мог сделать немного больше для победы том поединке. ММА — это безумие. Я всегда ставлю против Дрикуса, и он всегда выигрывает. Пусть эти парни прикончат друг друга, и я буду следующим, кто поборется за титул UFC среднем весе»

Борральо сейчас идет в UFC на серии из семи побед кряду. В последнем поединке он одолел единогласным решением судей бывшего претендента на титул, ныне пятого номера рейтинга средневесов Джареда Каноннира.