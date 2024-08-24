1-й таймЦСКА — АкронОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь ДивеевЦСКА — «Акрон». Онлайн
  • 15:41
    • Агент Гондоу: Мы близки к соглашению с «Зенитом»
  • 15:34
    • «Барселона» достигла устного соглашения с Кьезой
  • 15:12
    • Махачкалинское «Динамо» обвинило ЭСК РФС в необъективности
  • 15:04
    • «Крылья Советов» подписали хорвата Ороза
    Все новости спорта

    Нганну хочет провести боксерский поединок против Уайлдера

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа ММА UFC PFL Франсис Нганну
    Фрэнсис Нганну, бывший чемпион UFC в тяжелом весе, заинтересован в поединке по правилам бокса с экс-обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером.

    Деонтей Уайлдер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деонтей Уайлдер

    Камерунец может начать переговоры о возвращении на ринг после титульного противостояния в PFL с Ренаном Феррейрой, которое состоится 16 октября.

    Нганну видит в Уайлдере удобного соперника и считает, что может победить его. Деонтей 2 свои последние поединка проиграл. Он уступил единогласным решением Джозефу Паркеру и упал в нокаут в бою с Чжаном Чжилэем.

    Фрэнсис провел на ринге всего 2 боя и в обоих из них потерпел поражения. В декабре прошлого года он уступил раздельным решением Тайсону Фьюри, после чего был нокаутирован Энтони Джошуа во втором раунде.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Зенит» и «Спартак» выявить сильнейшего?
  • «Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • «Барселона» воспользуется проблемами «Атлетика»?
  • «Барселона» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Поединок не порадует результативностью
  • «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.10
  • Экспресс дня 24 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  3.85
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Интер — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Эспаньол — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры