Нганну хочет провести боксерский поединок против Уайлдера

, бывший чемпион UFC в тяжелом весе, заинтересован в поединке по правилам бокса с экс-обладателем титула WBC

Камерунец может начать переговоры о возвращении на ринг после титульного противостояния в PFL с Ренаном Феррейрой, которое состоится 16 октября.

Нганну видит в Уайлдере удобного соперника и считает, что может победить его. Деонтей 2 свои последние поединка проиграл. Он уступил единогласным решением Джозефу Паркеру и упал в нокаут в бою с Чжаном Чжилэем.

Фрэнсис провел на ринге всего 2 боя и в обоих из них потерпел поражения. В декабре прошлого года он уступил раздельным решением Тайсону Фьюри, после чего был нокаутирован Энтони Джошуа во втором раунде.