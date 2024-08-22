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    Уиттакер: Адесанья провел выдающийся бой, но Дю Плесси настоящий воин

    Бои ММА UFC Роберт Уиттакер Исраэль Адесанья
    Роберт Уиттакер высоко оценил выступления двух его бывших соперников Исраэля Адесаньи и Дрикуса Дю Плесси в очном поединке за титул в среднем весе на UFC 305.

    Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер
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    Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер

    «Забавно: я видел тот же момент, который был у Адесаньи в его бою, что и у меня в моем бою. Это было в первом раунде. Тебе кажется, что ты видишь удары, ты уходишь с линии ударов, и ты понимаешь, что Дрикус медленный. Но это просто свидетельство его силы, потому что именно его сила дала ему шанс на победу. Подводя итог, я думаю, что Адесанья провел выдающийся бой. Дрикус — настоящий воин, и я понимаю, что тебе нужно сделать, чтобы победить его. Ты должен быть готов оставить в клетке все силы»

    Уиттакер ранее потерпел 2 поражения от Адесаньи в титульных поединках. Также он уступил досрочно в претендентском бою Дрикусу Дю Плесси в прошлом году.

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