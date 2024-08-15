ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал Мадрид»Королевский гамбит. Чего ждать от нового сезона Ла Лиги?
    Все новости спорта

    Йоэль Ромеро дебютирует в АСА в начале 2025 года

    Бои ММА UFC Bellator ACA PFL Сборная России Вадим Немков
    Именитый боец ММА Йоэль Ромеро, бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе и пояс Bellator в полутяжелом дивизионе, в начале следующего года покинет свое нынешнее место работы лигу PFL.

    Йоэль Ромеро
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Йоэль Ромеро

    По информации от представителей АСА, известно, что кубинец в 2025-м кубинец перейдет в российский промоушен. Между сторонами уже прошли переговоры о сотрудничестве.

    Ромеро на данный момент 47 лет. В своем последнем поединке он одолел единогласным решением судей Тиаго Сантоса. До этого Йоэль потерпел поражение аналогичным образом от Вадима Немкова.

    Всего в активе кубинского бойца 23 поединка в смешанных единоборствах. На его счету 16 побед и 7 поражений. Ромеро также серебряный призер Олимпийских игр и чемпион мира по вольной борьбе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Гости попробуют укротить «быков»
  • «Краснодар» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «Жирона» начнет новый сезон с победы?
  • «Бетис» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Сможет ли «Хетафе» доставить «Атлетику» проблемы?
  • «Атлетик» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.56
  • Экспресс дня 15 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Краснодар — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Бетис — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Атлетик — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Шериф — Олимпия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аякс — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.32
  • Прогноз на матч Чжан — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры