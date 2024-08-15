Йоэль Ромеро дебютирует в АСА в начале 2025 года

Именитый боец ММА, бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе и пояс Bellator в полутяжелом дивизионе, в начале следующего года покинет свое нынешнее место работы лигу PFL.

По информации от представителей АСА, известно, что кубинец в 2025-м кубинец перейдет в российский промоушен. Между сторонами уже прошли переговоры о сотрудничестве.

Ромеро на данный момент 47 лет. В своем последнем поединке он одолел единогласным решением судей Тиаго Сантоса. До этого Йоэль потерпел поражение аналогичным образом от Вадима Немкова.

Всего в активе кубинского бойца 23 поединка в смешанных единоборствах. На его счету 16 побед и 7 поражений. Ромеро также серебряный призер Олимпийских игр и чемпион мира по вольной борьбе.