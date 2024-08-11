Борральо: Победа над Канонниром сделает меня главным претендентом на пояс

Восходящая звезда среднего дивизиона UFC убежден , что получит титульник с, если победитв предстоящем поединке.

«Он очень опытный парень, он очень последователен. Джаред может все время вести бой там, где захочет, он может взорваться, когда захочет. Я думаю, что он очень хитрый парень. Очень взрывной, очень сильный. Я думаю, что это будет потрясающий бой, за которым стоит понаблюдать. Сама победа над Канонниром поставит меня в один ряд со всеми этими претендентами в пятерке лучших. После впечатляющей победы, если я нокаутирую Джареда или добью его в партере, я стану главным претендентом на титул»

Поединок Каноннира и Борральо состоится 24 августа. На данный момент Кайо занимает 12-е место в рейтинге среднего дивизиона UFC. Ранее он нокаутировал во втором раунде Пола Крейга.