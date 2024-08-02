Сехудо: Фергюсон уже не тот, ему не место в основных кардах UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях возмущен тем, что экс-обладатель временного титула в легком весепродолжает драться в основных кардах промоушена.

«Лично мне это не нравится, я удивлен. Я думаю, вы тоже. Считаю, что UFC должны давать другим людям возможности выступать в основных кардах. Тони провел свои последние бои не лучшим образом. Сколько там, 7 боев или 6 боев без побед или что-то в этом роде? Я просто думаю, это уже не тот Тони, который дрался с Кевином Ли. Он уже не тот парень, которого мы знали. Я думаю, что Кьеза просто сильнее и крупнее. Это плохой бой для Тони»

Тони Фергюсон подерется в основном карде грядущего турнира в Абу-Даби с Майклом Кьезой в полусреднем весе. Ранее в UFC «Эль-Кукуй» потерпел 7 поражений кряду.