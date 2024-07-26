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    Волкановски: В следующем бою я выступлю лучше, чем против Топурии

    Бои ММА UFC Макс Холлоуэй Александр Волкановски
    Бывший чемпион UFC в полулегкой весовой категории Александр Волкановски пообещал к следующему бою вернуться в октагон в своей лучшей форме.

    Александр Волкановски
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    Александр Волкановски

    «Очевидно, что в этой ситуации я снова начну нервничать, но вы знаете, у нас впереди много хорошего контента. Я буду очень усердно тренироваться и буду в хорошей форме. В следующем бою я выступлю лучше, чем против Топурии. Я позабочусь о том, чтобы быть в хорошей форме круглый год, потому что я так хочу. У меня в голове есть мысль: а что, если тебе придется вновь спасать положение на каком-либо турнире?»

    В завершении Волкановски заявил, что далее хочет подраться с победителем пары Топурии и Холлоуэя. Алекс ранее уже трижды побеждал Макса. Топурии Волкановски проиграл в первом бою нокаутом на UFC 298.

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