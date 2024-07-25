Дэвид Бенавидес встретится с победителем боя Бетербиев-Бивол

Артур Бетербиев (слева) Фото: globallookpress.com
Он станет следующим оппонентом для победителя противостояния за все пояса между Бетербиевым и Биволом. Изначально их бой был назначен на июнь этого года.
Однако Артур получил травму и поединок сорвался. Бетербиев и Бивол могут подраться друг с другом в конце года на турнире в Саудовской Аравии.
Бенавидес в последний раз выходил на ринг 15 июня. Тогда он победил единогласным решением судей Александра Гвоздика. Всего у Дэвида 29 выигрышей в 29-ти боях.