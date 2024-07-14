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    Биспинг о Стрикленде: Он не должен сидеть сложа руки и ждать титульника

    Бои ММА UFC Шон Стрикланд Майкл Биспинг Пауло Коста
    Экс-обладатель чемпионского пояса UFC в среднем весе Майкл Биспинг посоветовал Шону Стрикленду продолжать драться, а не ждать титульного боя.

    Шон Стрикленд
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    Шон Стрикленд

    «Он не должен сидеть сложа руки. Шон, ты не можешь чувствовать себя королем. Ты должен выходить в клетку, отстаивать свое дело, продолжать применять свое мастерство, становиться лучше с каждым тренировочным сбором. Докажи делом, что ты народный чемпион и заработай при этом тонну бабла. Предположим, что, если Дрикус победит "Иззи" и получит травму? Что, если этот бой будет настолько изнурительным, что он повредит колено, повредит глаз, сломает челюсть. Он вернется, но это займет от шести до девяти месяцев. Он все еще собирается ждать в стороне?»

    Стрикленд сейчас занимает первую строчку в рейтинге среднего дивизиона UFC. В последнем поединке Шон одолел единогласным решением судей Пауло Косту.

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