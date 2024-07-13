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    Аллен передумал и дал согласие на бой с Имавовым в Париже

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    Американский боец ММА Брендан Аллен согласился драться с Нассурдином Имавовым в сентябре на турнире UFC Paris. Встреча пройдет в рамках среднего дивизиона в формате трех раундов.

    Нассурдин Имавов
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    Нассурдин Имавов

    Об бойца являются представителями первой десятки рейтинга. Брендан, идущий на серии из семи выигрышей кряду, занимает седьмую строчку в ростере дивизиона.

    К этой встрече американец подходит после победы раздельным решением судей в реванше над Крисом Кертисом. Имавов после выигрыша нокаутом в бою с Джаредом Канонниром поднялся на четвертую позицию.

    Напомним, что изначально Аллен не хотел драться с Нассурдином в формате трех раундов. Американец рассчитывал на пятираундовое противостояние в рамках главного события вечера.

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