Аллен передумал и дал согласие на бой с Имавовым в Париже

Американский боец ММАсогласился драться св сентябре на турнире UFC Paris. Встреча пройдет в рамках среднего дивизиона в формате трех раундов.

Об бойца являются представителями первой десятки рейтинга. Брендан, идущий на серии из семи выигрышей кряду, занимает седьмую строчку в ростере дивизиона.

К этой встрече американец подходит после победы раздельным решением судей в реванше над Крисом Кертисом. Имавов после выигрыша нокаутом в бою с Джаредом Канонниром поднялся на четвертую позицию.

Напомним, что изначально Аллен не хотел драться с Нассурдином в формате трех раундов. Американец рассчитывал на пятираундовое противостояние в рамках главного события вечера.