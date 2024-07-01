Хирн сообщил об интересе саудитов устроить бой Джошуа и Фьюри

Спортивный промоутер утверждает , чтоскоро подерется против, так как к этому противостоянию есть интерес у организаторов из Саудовской Аравии.

«У Турки Алалшиха есть реальное желание провести поединок Джошуа против Фьюри. Вероятность боя Джошуа-Фьюри увеличится в 10 или 20 раз, если они оба выиграют следующие свои бои. Но первоначальный наш приоритет — увидеть победу "Эй Джея" 21 сентября, а затем все наше внимание перейдет к Тайсону Фьюри. "Эй Джей" действительно хочет драться с Тайсоном Фьюри. Кроме того, я мечтаю увидеть, как Джошуа станет абсолютным чемпионом»

Джошуа 21 сентября подерется за титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF с Даниэлем Дюбуа. Фьюри в конце декабря должен провести ответный поединок с Александром Усиком.