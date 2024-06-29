Джошуа: Я рад, что Фьюри не стал абсолютным чемпионом

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе рассказал , почему он обрадовался поражениюотв битве за все пояса в их дивизионе.

«Я рад, что Фьюри не стал абсолютным чемпионом. Я всегда говорил, что он очень неуважителен. То, как он не уважал Усика, называя его кроликом таким-то и средневесом… Это вредно для спорта. Если я буду уважать тебя, а ты будешь уважать меня, мы сможем поднять этот вид спорта, и люди будут думать, что мы двое самых элитных бойцов в мире. Но Фьюри наступит на тебя и выставит тебя парнем, который только что вышел из паба. Потом после всего этого Тайсон получил порку, он этого заслужил»

Фьюри проиграл Усику раздельным решением судей 18 мая и потерпел свое первое поражение в профессиональной боксерской карьере. Тайсон также лишился титул чемпиона WBC в тяжелом весе.