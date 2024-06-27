Майкл Пейдж высмеял Иэна Гэрри, назвав его консервной банкой

, бывший претендент на титул Bellator в полусреднем весе, высмеял своего грядущего соперника, с которым подерется на UFC 303.

«Я не смотрел его бои. Если бы наш бой проходил за пределами UFC, большинство людей сказали бы: Майкл, ты дерешься с консервной банкой. Большинство людей подумали бы: почему ты вообще дерешься с этим парнем? Просто у них было бы так много разных мнений насчет этого боя. Но сейчас это точно такой же бой в UFC, как все остальные, и теперь мнения изменились. Помню, в какой-то момент мне многие говорили, что я не смогу бороться за место в топ-10 здесь. А теперь я дерусь с тем, кто занимает седьмое место»

Пейдж является 14-м номером рейтинга UFC в полусреднем весе. «Веном» ранее в дебютном бою в промоушене одолел по очкам Кевина Холлэнда.