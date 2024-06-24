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    Ортега назвал причину, по которой хочет перейти в легкий вес после UFC 303

    Бои ММА UFC Александр Волкановски Макс Холлоуэй
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полулегком дивизионе Брайан Ортега объяснил, почему намерен подняться в легкий вес после поединка в Лас-Вегасе 29 июня.

    Брайан Ортега
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    Брайан Ортега

    «Титульного боя в полулегком весе для меня в ближайшее время не будет из-за того, что происходит в игре. У Макса уже есть гарантированный титульный бой, и у Волкановски тоже. Топурия дерется с Максом. Если Макс победит, то далее он встретится с Алексом Волкановски и это все продлится до следующего года. Если Топурия победит Макса Холлоуэя, то далее у него будет реванш с Волкановски. Мне все равно придется ждать до следующего года»

    Брайан располагается на третьей строчке в рейтинге полулегкого дивизиона. Ранее он одолел удушающим приемом Яира Родригеза. На UFC 303 Ортега подерется в со-главном событии вечера с Диего Лопесом.

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