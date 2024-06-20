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    Адесанья: Роберт нокаутирует Алискерова в 3-4 раундах

    Бои ММА UFC Сборная России Роберт Уиттакер Исраэль Адесанья
    Экс-обладатель чемпионского пояса в среднем весе UFC Исраэль Адесанья, занимающий вторую строчку в рейтинге, дал точный прогноз на поединок Роберта Уиттакера и Икрама Алискерова 22 июня в Саудовской Аравии.

    Исраэль Адесанья
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    Исраэль Адесанья

    «Этот парень, Алискеров, кого он побил последним? Уорли Алвес? Бой с Робом — это большой шаг вперед в соревновательном плане для него. Роб — бывший чемпион, он все еще опасен. Я выбираю Уиттакера в этом бою. Я думаю, что Роб спокойно проведет первый раунд, а потом он начнет давить на этого парня и почувствует себя зверем. Мы еще не видели его в деле против такого соперника. Я просто знаю, насколько хорош Роб, поэтому, вероятно, он победит техническим нокаутом в 3-4 раундах»

    Сам Адесанья готовится к титульному бою в среднем весе против нового чемпиона Дрикуса Дю Плесси на турнире UFC 305 17 августа в Перте, в Австралии.

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