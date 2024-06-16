Кара-Франс получил вызов от казахстанского бойца Асу Алмабаева

Казахстанский боец ММА, выступающий в наилегчайшей весовой категории UFC, заинтересован в поединке с экс-претендентом на временный титул.

На прошедшем турнире в Лас-Вегасе он одержал победу единогласным решением судей над Хосе Джонсоном. Для Алмабаева это уже третий кряду выигранный поединок в UFC.

По окончании противостояния с Хосе казахстанец бросил вызову Каю Кара-Франсу, занимающему на данный момент четвертую строчку в рейтинге категории до 56,7 кг.

Новозеландец в июле 2022-го дрался за временный титул с Брэндоном Морено. Тогда Кара-Франс уступил нокаутом, после чего он проиграл в последнем бою раздельным решением Амиру Альбази.