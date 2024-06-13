Вера о бое с Фигередо: Я разорву его на части в Абу-Даби

Топовый боец легчайшей весовой категории UFC считает себя самым трудным соперником дляи уверен в победе над ним.

«Я прикидываю, как мне вернуться к разговорам о титуле. Лучший способ сделать это — поехать в Абу-Даби и, черт возьми, разорвать Фигередо на части. И я это сделаю. Я просто верю, что по уровню владения грэпплингом в партере я могу сравниться с кем угодно. Я тренируюсь джиу-джитсу вместе с парнями самого высокого уровня, который вы можете найти в Калифорнии. У Дейвисона не было таких соперников, как я. В душе я чувствую себя молодым. Я все еще рассчитываю побороться за титул»

Бой Веры и Фигередо состоится 3 августа. Марлон на данный момент занимает четвертую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. Фигередо сейчас идет шестым в ростере категории до 61 кг.