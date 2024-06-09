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    Имавов намерен подраться со Стриклендом за статус претендента в среднем весе UFC

    Бои ММА UFC Сборная России Шон Стрикланд Джаред Каннонир
    Топовый средневес UFC Нассурдин Имавов хочет провести претендентский поединок против бывшего чемпиона дивизиона Шона Стрикленда.

    Нассурдин Имавов
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    Нассурдин Имавов

    «Я знал, что делаю в бою с Канонниром. У меня большой опыт проведения пятираундовых боев. Я знал, что хочу набирать обороты. Целью было ускориться во время боя, чтобы добить его в один момент. Мы много работали над правой рукой с командой. Мы много работали над этой дырой в игре, чтобы улучшить мой стиль. Теперь моя цель — получить пояс. Я бы хотел сразиться с Шоном Стриклендом в Париже. Итак, Шон Стрикленд, если ты хочешь этого, приезжай в Париж, и мы будем драться вместе»

    Стрикленд является первым номером в рейтинге среднего дивизиона UFC. В феврале прошлого года Шона уже побеждал Нассурдина Имавова единогласным решением судей.

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