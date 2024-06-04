По мнению Уиттакера, Порье сделал недостаточно для победы над Махачевым

Бывший чемпион UFC в среднем весесчитает, что сделал недостаточно для победы в поединке противв ночь с 1 на 2 июня на турнире в Нью-Джерси.

«Махачев перебивал его в большинстве раундах. Я думаю, Дастин должен был постоянно идти вперед и пытаться выигрывать каждый раунд. Считаю, что Ислам все же был лучше. Я понимаю, что за ними обоими было много значимых ударов, было много моментов, но на это было здорово смотреть. Это был один из лучших титульных боев, которые мы видели за долгое время. Несмотря на то, что это был отличный бой, чемпион выиграл каждый раунд за счет ударов или грэпплинга»

Порье проиграл Махачеу удушающим приемом в середине пятого раунда. Дастин также заявил, что, возможно, это был его последний поединок в профессиональной карьере.