Чжилэй рассчитывает взять реванш у Паркера и подраться с Джошуа

Экс-обладатель временного титула WBO в тяжелом боксерском дивизионе рассказал , с кем хочет подраться после победы над

«Проиграть Джозефу Паркеру было досадно. Я сильно недооценил его и многому научился, пересмотрев бой. Теперь я знаю, что я могу сделать. Я верю, что матч-реванш с Паркером состоится уже в следующем моем бою, но Джошуа — тот, с кем я всегда хотел драться. По поводу поединка с Уайлдером скажу так: после того, как я нанес первый удар, думаю, что он уже тогда потерял равновесие. Затем я нанес еще один удар, и все. Если бы рефери не сделал остановил бой, я бы выпустил свои бомбы, и это плохо кончилось бы для Уайлдера»

Чжилэй финишировал Уайлдера в пятом раунде в ночь с 1 на 2 июня, для которого это поражение стало вторым кряду. Ранее Деонтей уступил по очкам Джозефу Паркеру.