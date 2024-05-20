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    Усик считает, что победит Джошуа в третьем бою также уверенно, как в первых двух

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа ММА UFC Александр Усик Франсис Нганну
    Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик заявил, что Энтони Джошуа вряд ли что-то сможет противопоставить ему в третьем бою.

    Энтони Джошуа (слева)
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    Энтони Джошуа (слева)

    «Вряд ли третий наш бой будет отличаться от двух предыдущих. Джошуа недавно дрался против Нганну и Валлина. Они хорошие боксеры, но не боксеры топ-уровня. Энтони великий боксер, он олимпийский чемпион, но я не знаю, что для него хорошо, а что плохо. Последний его бой — был великолепен, но он выиграл у человека, у которого ранее был в боксе один бой. Не спорю, что Энтони Джошуа проделал хорошую работу на ринге, но он был хорош против парня из UFC. А бокс и UFC сильно отличаются друг от друга»

    Напомним, что Усик впервые одолел Джошуа в сентябре 2021 года единогласным решением и отобрал у него 3 титула. В реванше украинец выиграл раздельным вердиктом.

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