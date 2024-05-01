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    Боец наилегчайшего веса UFC Кап заявил, что победит Адесанью в уличной драке

    Бои ММА UFC Шон Стрикланд Исраэль Адесанья
    Боец наилегчайшего дивизиона UFC Манель Кап уверен в победе над Исраэлем Адесаньей, экс-чемпионом промоушена в среднем весе, в уличной драке.

    Манель Кап
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    Манель Кап

    «Я непобедим на улицах. Мне все равно, кто передо мной. Я уже побил многих более крупных парней. Мне все равно, насколько большой Адесанья. Поставьте его передо мной на улице и вы все увидите. Он довольно хорош, но и я тоже хороший боец»

    Ранее на пресс-конференции в преддверии турнира UFC 293 между Манелем Капом и Исраэлем Адесаньей произошел конфликт, который едва не закончился дракой.

    «Иззи» тогда в рамках главного события вечера проиграл по очкам Шону Стрикленду и потерял титул. Кап одолел судейским решением Филипе дос Сантоса.

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