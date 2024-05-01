Боец наилегчайшего веса UFC Кап заявил, что победит Адесанью в уличной драке

Боец наилегчайшего дивизиона UFC уверен в победе над, экс-чемпионом промоушена в среднем весе, в уличной драке.

«Я непобедим на улицах. Мне все равно, кто передо мной. Я уже побил многих более крупных парней. Мне все равно, насколько большой Адесанья. Поставьте его передо мной на улице и вы все увидите. Он довольно хорош, но и я тоже хороший боец»

Ранее на пресс-конференции в преддверии турнира UFC 293 между Манелем Капом и Исраэлем Адесаньей произошел конфликт, который едва не закончился дракой.

«Иззи» тогда в рамках главного события вечера проиграл по очкам Шону Стрикленду и потерял титул. Кап одолел судейским решением Филипе дос Сантоса.