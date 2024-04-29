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    Кристиан Мбилли: «Канело» нокаутирует Мунгию, когда захочет

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес
    Профессиональный боксер Кристиан Мбилли, обладатель титула WBC Continental Americas во втором среднем весе, считает, что «Канело» легко пройдет соотечественника из Мексики Хайме Мунгию.

    Сауль Альварес
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    Сауль Альварес

    «У Мунгии не очень крепкий подбородок. Ему не нравится давление, и я не думаю, что он может так хорошо держать удар. Я думаю, что "Канело" может нокаутировать его в любой момент, если захочет, но считаю, что Сауль также испытывает некоторые трудности с финишами. Посмотрите на его последние 3 боя, у него было много проблем с этим. Я все еще думаю, что для "Канело" это будет довольно легкий бой. Он лучший боец. Он должен нокаутировать его»

    4 мая «Канело» и Хайме Мунгия подерутся за все пояса во втором среднем весе. На данный момент титулы принадлежат Саулю Альваресу.

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