Кристиан Мбилли: «Канело» нокаутирует Мунгию, когда захочет

Профессиональный боксер, обладатель титула WBC Continental Americas во втором среднем весе, считает , что «Канело» легко пройдет соотечественника из Мексики

«У Мунгии не очень крепкий подбородок. Ему не нравится давление, и я не думаю, что он может так хорошо держать удар. Я думаю, что "Канело" может нокаутировать его в любой момент, если захочет, но считаю, что Сауль также испытывает некоторые трудности с финишами. Посмотрите на его последние 3 боя, у него было много проблем с этим. Я все еще думаю, что для "Канело" это будет довольно легкий бой. Он лучший боец. Он должен нокаутировать его»

4 мая «Канело» и Хайме Мунгия подерутся за все пояса во втором среднем весе. На данный момент титулы принадлежат Саулю Альваресу.