Фиро намерена страховать третий бой Грассо и Шевченко

Второй номер рейтинга женского наилегчайшего дивизиона UFC планирует стать запасным в третьем бою

«Если мне придется выбирать, то лучший выбор для меня прямо сейчас — быть дублером в титульном бою. Я выйду драться, если Валентина или Алекса получат травму или не сделают вес. Почему это лучший выбор для меня сейчас? Так я могу более досконально изучить соперниц и увидеть бой прямо на турнире, а также, возможно, бросить вызов победителю. Думаю, я это заслужила. Я претендент № 1, и я буду драться за пояс в своем следующем бою»

В последнем поединке Фиро одолела единогласным решением судей Эрин Бланчфилд. Сейчас Манон идет в UFC на серии из семи выигранных поединков кряду.