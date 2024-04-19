Масвидаль хочет провести боксерские бои с Полом, Пакьяо и Мейвезером

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе назвал имена соперников, с которыми хотел бы встретиться в ринге в боксерском поединке.

«Я не против был бы подраться против Логана Пола. С радостью бы подправил ему лицо. Но отмечу, что он провел неплохой поединок против Мейвезера. С Флойдом я тоже подрался бы. Еще добавлю в этот список Пакьяо»

Хорхе весной прошлого года объявил о завершении карьеры бойца ММА после поражения единогласным решением судей от Гилберта Бернса.

1 июня Масвидаль дебютирует в боксе. Его соперником станет Нейт Диас, которого он уже побеждал в UFC в поединке за пояс BMF. Тогда Хорхе выиграл бой по очкам.