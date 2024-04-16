Стерлинг мог завершить карьеру в случае поражения от Каттара

Экс-обладатель титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории признался , что раздумывал о завершении карьеры в случае неудачи в бою с

«Это зависило от того, как бы все произошло на UFC 300. Я думаю, что если бы Кэлвин Каттар надрал мне *******, то, вероятно, со мной было покончено. И никто об этом не знал. Я ни с кем не делился этими чувствами, даже со своей невестой. Это просто одна из таких вещей. Я сказал ей что-то вроде: если я не смогу победить его, я не знаю, что будет дальше, но я не стал вдаваться в подробности, что это на самом деле означало. Я просто сказал: посмотрим, что произойдет. Примерно так я говорил со всеми»

На UFC 300 Стерлинг победил Каттара единогласным решением судей. Теперь Алджамейн занимает восьмую строчку в рейтинге полулегкого дивизиона.