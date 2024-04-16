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    Перейра не будет драться на UFC 301 из-за травмы

    Бои ММА UFC Алекс Перейра Джамал Хилл
    Чемпион полутяжелого дивизиона UFC Алекс Перейра не сможет принять участие на 301-м номерном турнире в Бразилии из-за травмы.

    Алекс Перейра
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    Алекс Перейра

    Обладатель титула утверждал, что в случае легкой победы над Джамалом Хиллом выступит на домашнем ивенте в мае. Однако еще за 2 недели до UFC 300 Алекс сломал на ноге палец.

    Тем не менее, он все равно вышел на бой 14 апреля и нокаутировал в первом раунде Джамала Хилла. Для Перейры это первая удачная защита пояса в рамках категории до 93 кг.

    Напомним, что Алекс самый быстрый двойной чемпион в истории UFC. На то, чтобы завоевать 2 пояса в промоушене, ему потребовалось все лишь 7 поединков.

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