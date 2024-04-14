Фигередо выиграл досрочно у Гарбрандта в первом бою UFC 300

в первом поединке юбилейного карда UFC 300 в легчайшем дивизионе одолел бывшего чемпиона данной категории

Поединок закончился во втором раунде удушающим приемом в пользу бразильца. Для Дейвисона это вторая победа в весовой категории до 61 кг. Ранее он одолел по очкам Роба Фонта.

Таким образом, Фигередо сохранил восьмую позицию в рейтинге дивизиона. Гарбрандт потерпел первое поражение за 3 поединка. К этому бою он подходил после побед над Брайаном Келлехером и Тревином Джайлсом.

Для Коди данное поражение стало шестым в карьере при 14-ти выигранных боях в смешанных единоборствах.