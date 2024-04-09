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    Коста сообщил об отказе Стрикленда драться с ним

    Бои ММА UFC Пауло Коста Шон Стрикланд Джаред Каннонир Роберт Уиттакер
    Топовый боец средней весовой категории UFC Пауло Коста, бывший претендент на титул в этом дивизионе, сообщил об отказе Шона Стрикленда драться с ним.

    Пауло Коста
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    Пауло Коста

    «Мне нравится идея подраться против Каннонира, и UFC предложил мне провести этот бой в июне. Но потом UFC вернулись и сказали: Пауло, ты дерешься с Шоном Стриклендом 1 июня. Это отличный бой. Это забавный бой, и я думаю, даже более забавный, чем против Каннонира. К сожалению, я не знаю, что произошло — Стрикленд сказал нет. Шон отказался драться со мной. Так мне сказали в UFC. Я только что получил эту информацию от матчмейкеров. Я думаю, это был бы отличный бой. Я бы с удовольствием подрался с ним»

    Коста в последнем поединке уступил единогласным решением судей Роберту Уиттакеру. На данный момент он идет седьмым в ростере средневесов, Стрикленд является первым номером рейтинга.

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