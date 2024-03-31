Гончаров о бое Павловича и Волкова: UFC хочет отсеять одного из них от титульника

Действующий чемпион АСА в тяжелой весовой категории рассказал , с какой целью UFC решил свести в очном поединке двух бойцов из России

«Руководство лиги против того, чтобы сразу 2 россиянина дрались за пояс в чемпионском поединке. UFC хочет отсеять одного из них от титульника»

Сергей Павлович и Александр Волков должны будут провести поединок в июне на турнире в Саудовской Аравии. Ранее оба бойца заявили, что готовы драться друг с другом только в титульном противостоянии.

Павлович сейчас занимает третью строчку в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. Последний бой он проиграл Тому Аспиналлу. Волков идет шестым в ростере. Ранее Александр одержал 3 досрочных победы кряду.