Фрэмптон считает, что Джошуа победит Хрговича

Энтони Джошуа (справа) Фото: globallookpress.com
Он уверен, что «Эй-Джей» в своей нынешней форме сумеет одолеть непобежденного хорватского тяжеловеса Филипа Хрговича.
«Для Джошуа это выигрышный бой. Я бы назвал его явным фаворитом в поединке против Хрговича. Он не может ждать боя Усика и Фьюри, потому как эти парни и вовсе могут подраться трижды друг с другом»
Энтони Джошуа на данный момент идет на серии из четырех выигранных поединков кряду. В последнем бою он нокаутировал во втором раунде экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну.