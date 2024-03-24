ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет СаутгейтДрессировщик для «Трех львов». Топ-10 замен для Саутгейта в сборной Англии
  • 14:36
    • Мбаппе: Люди узнают о моем будущем перед началом Евро-2024
  • 14:32
    • Источник: «Динамо» уволит Кудашова
  • 12:54
    • Карпин: В «Реал Сосьедаде» довольны Захаряном
  • 11:52
    • «Аль-Хиляль» готов заплатить за вингера «Барселоны» 100 млн евро
  • 11:19
    • Кейн пропустит матч сборной Англии против Бельгии
    Все новости спорта

    Фрэмптон считает, что Джошуа победит Хрговича

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик ММА UFC Франсис Нганну
    Экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Карл Фрэмптон призвал Энтони Джошуа сохранять активность и продолжать драться, а не ждать победителя поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

    Энтони Джошуа (справа)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энтони Джошуа (справа)

    Он уверен, что «Эй-Джей» в своей нынешней форме сумеет одолеть непобежденного хорватского тяжеловеса Филипа Хрговича.

    «Для Джошуа это выигрышный бой. Я бы назвал его явным фаворитом в поединке против Хрговича. Он не может ждать боя Усика и Фьюри, потому как эти парни и вовсе могут подраться трижды друг с другом»

    Энтони Джошуа на данный момент идет на серии из четырех выигранных поединков кряду. В последнем бою он нокаутировал во втором раунде экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли Италия с Эквадором?
  • Италия — Эквадор. Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Медведев обыграет Норри с разгромным счетом?
  • Норри — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Колорадо» продолжит свою беспроигрышную серию
  • «Колорадо» — «Питтсбург». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.00
  • Экспресс дня 24 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Италия — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Норри — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Колорадо — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Монтевидео Сити Торке U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Кипр — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  4.72
  • Экспресс дня 25 марта
  • Завтра в 22:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Коллинз — Аванесян
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры