Фрэмптон считает, что Джошуа победит Хрговича

Экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категорияхпризвалсохранять активность и продолжать драться, а не ждать победителя поединка между

Он уверен, что «Эй-Джей» в своей нынешней форме сумеет одолеть непобежденного хорватского тяжеловеса Филипа Хрговича.

«Для Джошуа это выигрышный бой. Я бы назвал его явным фаворитом в поединке против Хрговича. Он не может ждать боя Усика и Фьюри, потому как эти парни и вовсе могут подраться трижды друг с другом»

Энтони Джошуа на данный момент идет на серии из четырех выигранных поединков кряду. В последнем бою он нокаутировал во втором раунде экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну.