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    Стрикленд считает, что Адесанья не заслуживает бои с Дю Плесси и Перейрой

    Бои ММА UFC Шон Стрикланд Алекс Перейра Исраэль Адесанья Дана Уайт 
    Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Шон Стрикленд в своих соцсетях раскритиковал решение промоушена организовать Исраэлю Адесанье бои с Алексом Перейрой и Дрикусом Дю Плесси.

    Шон Стрикленд
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    Шон Стрикленд

    «Вы знаете, меня не волнует политика промоушена и их выбор претендентов на пояс, но меня смешит, что Адесанье дают реванш с Алексом. Тоже можно сказать и про титульник в нашем весе. Я проиграл Дрикусу близким решением судей. Сам Дана думал, что выиграл я. Все так думали. Хотя Иззи ранее в нашем бою был сам не свой»

    Стрикленд на UFC 297 проиграл Дрикусу Дю Плесси раздельным решением судей и лишился чемпионского пояса в среднем весе.

    Далее руководство промоушена сообщило, что следующим претендентом на титул в этой категории станет Исраэль Адесанья. Также новозеландец может подраться за пояс в полутяжелом весе с Алексом Перейрой.

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