Стрикленд считает, что Адесанья не заслуживает бои с Дю Плесси и Перейрой

Бывший чемпион UFC в средней весовой категориив своих соцсетях раскритиковал решение промоушена организоватьбои с

«Вы знаете, меня не волнует политика промоушена и их выбор претендентов на пояс, но меня смешит, что Адесанье дают реванш с Алексом. Тоже можно сказать и про титульник в нашем весе. Я проиграл Дрикусу близким решением судей. Сам Дана думал, что выиграл я. Все так думали. Хотя Иззи ранее в нашем бою был сам не свой»

Стрикленд на UFC 297 проиграл Дрикусу Дю Плесси раздельным решением судей и лишился чемпионского пояса в среднем весе.

Далее руководство промоушена сообщило, что следующим претендентом на титул в этой категории станет Исраэль Адесанья. Также новозеландец может подраться за пояс в полутяжелом весе с Алексом Перейрой.