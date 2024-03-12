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    Филип Хргович бросил вызов Энтони Джошуа

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Франсис Нганну Александр Усик
    Обязательный претендент на титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе во версии IBF Филип Хргович бросил вызов бывшему обладателю трех поясов в их дивизионе Энтони Джошуа.

    Энтони Джошуа (справа)
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    Энтони Джошуа (справа)

    «Конечно, я хочу подраться с ним. Он звезда, и ему решать. Если этот бой не состоится, дело не во мне. Я хочу подраться с ним. Я готов. Когда пояс IBF станет вакантным, а это произойдет после боя Фьюри-Усик, я и Джошуа будем следующими в очереди. Нет причин, по которым этого поединка не должно не произойти. Только если сам Джошуа откажется от него»

    Джошуа в предыдущем бою одолел нокаутом во втором раунде Фрэнсиса Нганну на турнире в Саудовской Аравии в ночь с 8 на 9 марта.

    Напомним, что сейчас все пояса в тяжелом весе принадлежат Тайсону Фьюри и Александру Усику. Их очный бой за звание абсолютного чемпиона мира пройдет 18 мая.

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