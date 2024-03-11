Субриэль Матиас: Хэйни трус, который постоянно убегает

Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии IBFнегативно высказался в адреси назвал его трусом.

«Хэйни трус, который постоянно убегает. Это все, что он когда-либо делал. В моем весе он представляет угрозу, только если не дерется со мной. Но сейчас он выглядит как человек, которому не нравится драться. Что я думаю о его следующем бое с Гарсией? Это бой двух болтунов»

Девин Хэйни в предыдущем своем поединке одолел Реджиса Прогрейса решением и стал новым чемпионом мира по боксу в весе до 63,5 кг по версии WBC. В апреле он проведет первую защиту титула с Райаном Гарсией.

Матиас в феврале прошлого года нокаутировал Хереми Понсе и взял в этой же категории титул IBF. У Субриэля 20 побед и одно поражение в карьере. Все свои бои он выиграл досрочно.