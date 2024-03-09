Реванш Манеля Капа и Матеуса Николау пройдет 27 апреля

проведут ответный бой в главном событии вечера UFC Fight Night 27 апреля, который состоится в Лас-Вегасе.

Изначально их реванш был запланирован в январском карде со Стриклендом и Дю Плесси. Однако Кап из-за провальной весогонки не смог принять участие на UFC 297 и его бой отменился.

Матеус и Манель занимают пятую и шестую позиции в рейтинге наилегчайшей весовой категории UFC. В первом бою между ними в 2021 году Николау одержал победу раздельным решением судей.

С тех пор Кап больше никому не уступал в промоушене. Сейчас он идет на серии из четырех выигранных поединков кряду. Николау последний бой проиграл нокаутом Брэндону Ройвалу.