Реванш Манеля Капа и Матеуса Николау пройдет 27 апреля

Манель Кап Фото: globallookpress.com
Изначально их реванш был запланирован в январском карде со Стриклендом и Дю Плесси. Однако Кап из-за провальной весогонки не смог принять участие на UFC 297 и его бой отменился.
Матеус и Манель занимают пятую и шестую позиции в рейтинге наилегчайшей весовой категории UFC. В первом бою между ними в 2021 году Николау одержал победу раздельным решением судей.
С тех пор Кап больше никому не уступал в промоушене. Сейчас он идет на серии из четырех выигранных поединков кряду. Николау последний бой проиграл нокаутом Брэндону Ройвалу.