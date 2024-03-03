Мухаммад Мокаев одержал победу решением над Алексом Перезом

Мухаммад Мокаев Фото: globallookpress.com
Британец идет в промоушене на серии из шести выигранных боев кряду. В четырех из них он побеждал досрочно. Мокаев в своей карьере ранее еще никому не уступал.
Всего на его счету 11 побед в ММА. К поединку с Перезом он подходил в статусе восьмого номера рейтинга наилегчайшего дивизиона UFC. Его соперник в преддверии их противостояния располагался на одну строчку выше.
После победы над Перезом Мокаев обратился к руководству промоушена с требованием организовать ему титульник с Александре Пантожей.