Мэтт Браун: Иэн Гэрри — боец чемпионского уровня

Американский боец ММА, выступающий в полусреднем весе UFC, видит будущего чемпиона в их дивизионе.

«Иэн Гэрри — боец чемпионского уровня. Мне все равно, что там происходит на пресс-конференциях и в СМИ. Это все второстепенный момент. Я еще не знаю о его борьбе — не видел Иэна лежащим на спине. Честно говоря, я смотрел не так уж много его боев, но те, что я видел, были поразительными. Этот парень выглядел потрясающе»

Гэрри еще не потерпел ни единого поражения в своей карьере. В активе Иэна 13 побед в ММА. В последнем поединке он одолел единогласным решением судей Нила Мэгни.

Сейчас Гэрри занимает десятую позицию в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. 18 февраля он подерется против Джеффа Нила, который идет восьмым в ростере.