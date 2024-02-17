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    Мэтт Браун: Иэн Гэрри — боец чемпионского уровня

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    Американский боец ММА Мэт Браун, выступающий в полусреднем весе UFC, видит в Иэне Гэрри будущего чемпиона в их дивизионе.

    Иэн Гэрри (слева)
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    Иэн Гэрри (слева)

    «Иэн Гэрри — боец чемпионского уровня. Мне все равно, что там происходит на пресс-конференциях и в СМИ. Это все второстепенный момент. Я еще не знаю о его борьбе — не видел Иэна лежащим на спине. Честно говоря, я смотрел не так уж много его боев, но те, что я видел, были поразительными. Этот парень выглядел потрясающе»

    Гэрри еще не потерпел ни единого поражения в своей карьере. В активе Иэна 13 побед в ММА. В последнем поединке он одолел единогласным решением судей Нила Мэгни.

    Сейчас Гэрри занимает десятую позицию в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. 18 февраля он подерется против Джеффа Нила, который идет восьмым в ростере.

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