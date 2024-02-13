Тренер Сехудо присоединился к команде Двалишвили

Второй номер рейтинга легчайшего дивизиона UFCсообщил в соцсетях, что в его команду вошел бывший тренер

«Теперь это мой тренер. Он мне расскажет, как победить Сехудо и будет присутствовать в моему углу во время нашего поединка. Рад, что Эрик Альбаррасин теперь в нашей команде»

Накануне Сехудо сообщил об увольнении своего тренера, с которым он проработал вместе более десяти лет. На турнире UFC 298 17 февраля американец подерется против Мераба Двалишвили.

Сейчас Сехудо занимает третью строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. В последнем своем поединке он проиграл раздельным решением в битве за титул Алджамейну Стерлингу.